Número 1 do mundo, Mauresmo estréia com vitória em Berlim A tenista francesa Amelie Mauresmo estreou com vitória, nesta quarta-feira, no Torneio de Berlim, na Alemanha. A número 1 do ranking mundial da WTA bateu com facilidade a russa Vera Dushevina por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/2. A próxima adversária de Mauresmo, já pelas oitavas-de-final, será a russa Anna Chakvetadze, que passou pela espanhola Anabel Medina Garrigues. Outras duas favoritas ao título do torneio, que distribui mais de um milhão de dólares em prêmios, também venceram. A belga Justine Henin-Hardenne (cabeça-de-chave número 3) ganhou da italiana Mara Santangelo por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/1 - e a suíça Patty Schnyder (4ª pré-classificada) eliminou a estoniana Maret Ani também por 2 a 0 - parciais de 6/1 e 6/4. Em outros jogos da rodada, a eslovaca Daniela Hantuchova derrotou a eslovena Katarina Srebotnik por 2 sets a 1 (6/4, 0/6 e 6/1), a chinesa Zheng Jie ganhou de Anne Kremer, de Luxemburgo, por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/4) e 6/3 -, a israelense Anna Smashnova bateu a francesa Virginie Razzano por 2 a 1 (4/6, 7/5 e 6/3) e a austríaca Sybille Bammer venceu a espanhola Laura Pous Tio por 2 a 1 (6/4, 4/6 e 7/5).