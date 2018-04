Número de mulheres cresce a cada edição No fim do século 19, 241 abnegados atletas, de 14 países, acreditaram em uma idéia ambiciosa, capitaneada pelo Barão de Coubertin: reviver as antigas competições entre as cidades-estado gregas, realizadas em homenagem aos deuses. Assim ressurgiram os Jogos Olímpicos, em 1896, na capital da Grécia, Atenas. Foram nove modalidades disputadas- natação, atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica, tiro, tênis, levantamento de peso e luta. E sem a presença de mulheres. Saiba mais detalhes sobre os Jogos Olímpicos de Pequim Depois de 112 anos, a Olimpíada de Pequim deve alcançar uma marca histórica: entre os 10.500 esportistas esperados para a competição de 2008, quase 50% devem ser do sexo feminino. Um caminho longo, iniciado em Paris-1900, com a primeira campeã olímpica: Charlotte Cooper, uma tenista inglesa, vencedora do torneio de simples. Em Pequim, as mulheres chegarão perto do ápice de uma curva ascendente, iniciada nos Jogos de Londres (1948), o primeiro após o encerramento da 2ª Guerra Mundial. Naquela competição, dos 4.104 atletas, 390 eram mulheres - ou 9,5%. Esse número não parou de crescer. Em Atenas (2004), as atletas já eram 40,7% do total: 6.296 homens e 4.329 mulheres. Na China, as mulheres ganharão mais 128 vagas, de acordo com o Comitê Organizador dos Jogos. As equipes femininas de futebol, hóquei sobre grama e handebol terão um número maior de componentes: passarão de 10 para 12. Além disso, quatro novas modalidades entram no programa olímpico: maratona aquática de 10 km (estréia também para os homens), 3 mil metros com obstáculos (prova masculina desde Paris-1900), além das disputas por equipes de florete e de sabre, na esgrima - realizadas para os homens desde Saint Louis-1904 e Londres-1908, respectivamente. E a competição de duplas do tênis de mesa será substituída por provas por equipes. Mais mulheres na jogada. NO BRASIL, EQUILÍBRIO A delegação brasileira em Jogos Olímpicos chegou a um "empate técnico" já em Atenas (2004): dos 246 atletas, 124 eram homens e 122, mulheres. Um crescimento expressivo para o País, que contou com a primeira atleta apenas na Olimpíada de 1932 - a 9ª edição da disputa -, em Los Angeles. A desbravadora foi Maria Emma Hulda Lenk, que morreu em abril deste ano, aos 92 anos. A jovem nadadora, à época com 17 anos, aceitou enfrentar a maratona de um mês a bordo do navio Itaquicê. E com a importante missão de vender, ao menos, 670 sacas de café, única maneira encontrada pelo governo brasileiro para custear a viagem. Ao chegar ao Porto de San Pedro, 19 quilômetros distante de Los Angeles, uma triste constatação: para autorizar o desembarque, os americanos cobravam 1 dólar por passageiro. Só havia 32 dólares a bordo. Desceram 32 homens. E uma mulher, por cavalheirismo. De forma inusitada, Maria Lenk entrou para a história como a primeira latino-americana a disputar uma Olimpíada. Mesmo com o pioneirismo de Maria Lenk, as conquistas femininas brasileiras são recentes. O País voltou a ter uma atleta em sua delegação apenas em Tóquio-1964 - Aída dos Santos, no atletismo. E conquistou a primeira medalha há pouco mais de dez anos. A honraria veio com ouro, prata e bronze. Na Olimpíada de Atlanta, em 1996, o vôlei de praia coroou as primeiras campeãs brasileiras, Jacqueline e Sandra. O basquete e o vôlei de praia, com Adriana e Mônica, foram vice-campeões. E as meninas do vôlei de quadra terminaram na terceira posição.