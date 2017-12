Número dois do mundo, Kim Clijsters vence na Inglaterra Número dois do mundo, a tenista belga Kim Clijsters estreou com vitória nesta terça-feira no Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, que é disputado na grama, ao derrotar a russa Vera Zvonareva por 2 sets a 0. Clijsters tenta conquistar pela primeira vez a competição para poder chegar ao topo do ranking da WTA - que neste momento é da francesa Amelie Mauresmo. A partida entre Clijsters e Zvonareva havia começado na segunda-feira, entretanto, ele foi suspensa por causa das chuvas e completada nesta terça. No primeiro set, a belga sofreu, mas conseguiu fechar em 7/5. Já no segundo, a número dois do mundo não teve dificuldades para fazer 6/3. Já a suíça Patty Schnyder, cabeça-de-chave número oito da competição, passou pela italiana Antonella Serra Zanetti por 2 sets a 1, com parciais de 2/6 e 7/6 (7/4) e 6/2. Outros jogos pela primeira rodada de Wimbledon: Gisela Dulko (ARG) 2 a 0 (FIN) Emma Laine - 7/6 (13/11) e 6/1 Jamea Jackson (EUA) 2 a 1 (BEL) Kirsten Flipkens - 4/6, 6/4 e 6/1 Aiko Morigami (JAP) 2 a 1 (RUS) Vera Dushevina - 1/6, 6/4 e 6/2 Alicia Molik (AUS) 2 a 0 (TAW) Chan Yung-Jan - 7/5 e 6/1 Tamarine Tanasugarn (TAI) 2 a 1 (COL) Catalina Castaño - 6/7 (7/2), 6/1 e 6/2 Ekaterina Bychkova (RUS) 2 a 1 (JAP) Aiko Nakamura - 6/3, 1/6 e 6/3 Shinobu Asagoe (JPA) d. (17) Maria Kirilenko (RUS) 62 76(1) Katarina Srebotnik (ESL) 2 a 0 (SER) Martina Sucha - 6/4 e 6/1 Marion Bartoli (FRA) 2 a 0 (FRA) Camille Pin - 6/0 e 6/2 Anna Chakvetadze (RUS) 2 a 0 (CHN) Yan Zi - 6/3 e 6/2 Gisela Dulko (ARG) 2 a 0 (FIN) Emma Laine - 7/6 (13/11) e 6/1 Ekaterina Bychkova (RUS) 2 a 1 (JAP) Aiko Nakamura - 6/3, 1/6 e 6/3 Karolina Sprem (CRO) 2 a 0 (ING) Anne Keothavong - 6/0 e 6/2 Elena Vesnina (RUS) 2 a 1 (ESP) María Sánchez Lorenzo - 2/6, 6/4 e 6/3 Meilen Tu (EUA) 2 a 0 (RUS) Vasilisa Bardina - 6/0 e 6/2 Tamarine Tanasugarn (TAI) 2 a 1 (COL) Catalina Castaño - 6/7 (2/7), 6/1 e 6/2 Agnieszka Radwanska (POL) 2 a 0 (RUS) Victoria Azarenka - 7/5 e 6/4