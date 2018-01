Número um do mundo, Mauresmo se classifica na Inglaterra Uma das favoritas ao título do Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, a tenista francesa Amelie Mauresmo, número um do mundo, avançou nesta segunda-feira às quartas-de-final da competição ao derrotar a sérvia Ana Ivanovic, cabeça 19, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Mauresmo, que nunca conseguiu chegar à final da competição inglesa, vai enfrentar nas quartas a tenista russa Anastasia Myskina, cabeça-de-chave 9, que nesta segunda passou pela sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). Já a número dois do mundo, a belga Kim Clijsters, não encontrou problemas para eliminar a polonesa Agnieszka Radwanska por 2 sets a 0, com duplos 6/2. Nas quartas-de-final, Clijsters vai enfrentar a chinesa Li Na, que derrotou a checa Nicole Vaidisova, cabeça-de-chave 10, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/3. É a primeira vez que uma chinesa chega às quartas em Wimbledon.