Número um do mundo, Mauresmo vence outra na Inglaterra Número um do mundo, a tenista francesa Amelie Mauresmo arrasou neste sábado a australiana Nicole Pratt por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, e garantiu vaga às oitavas-de-final do Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano. Mauresmo, que nunca conquistou a competição inglesa, precisou de 59 minutos para vencer. Outra favorita ao título de Wimbledon, a tenista russa Maria Sharapova, cabeça-de-chave número quatro da competição, derrotou com tranqüilidade a norte americana Amy Frazier por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Sharapova busca o bicampeonato de Wimbledon - ela já ganhou a competição em 2004. Já a norte-americana Venus Williams, cabeça-de-chave número seis, decepcionou neste sábado e foi eliminada pela checa Jelena Jankovic por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (10/8), 4/6 e 6/4. Em outra partida pela terceira fase, a italiana Flavia Pennetta não encontrou dificuldades para eliminar a tenista chinesa Shuai Peng por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.