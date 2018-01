Números apontam BCN favorito amanhã O técnico José Roberto Guimarães não gosta de comentar as estatísticas que apontam para a superioridade e o favoritismo do BCN/Osasco, diante do Rexona/Paraná, na série semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. É cauteloso, como sempre. Mas os números são francamente favoráveis ao time de Osasco, que joga a 65.ª partida da temporada, tendo uma campanha com 59 vitórias e 5 derrotas, fato inédito que enche o grupo de esperança de ser campeão brasileiro pela primeira vez em dez anos de existência. O terceiro confronto da série melhor-de-cinco contra o Rexona/Paraná, será amanhã, às 20h30, no Ginásio Professor José Liberatti, em Osasco. Na outra semifinal, jogam MRV/Minas e Automóvel Clube de Campos, às 18 horas. O playoff está empatado por 1 a 1. A SporTV mostra os dois jogos. Se for à decisão, o BCN disputará todos os títulos da temporada - foi campeã do Paulista, dos Jogos Regionais e Abertos e da Salonpas Cup (só perdeu a final do Grand Prix para o Automóvel Clube de Campos). Na Superliga, o BCN fez 18 jogos, venceu 16 e perdeu 2. No confronto com o Rexona a vantagem é enorme. Foram 8 partidas, com 7 vitórias do BCN, as três últimas, incluindo a semifinal, por 3 sets a 0. As atletas do BCN lideram 5 dos 6 fundamentos por equipes (ataque, recepção, bloqueio, defesa e levantamento) e 4 das 7 individuais. Zé Roberto admite que está feliz com a campanha da equipe que mais jogou. "Isso se deve a regularidade da equipe em todos os fundamentos", afirma. O BCN não lidera o saque, mas isso é, segundo o técnico, reflexo de um saque tático que ajuda o bloqueio.