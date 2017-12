Nuzman: boa recuperação pós-operatória Após passar por uma cirurgia cardíaca na noite de segunda-feira, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, recupera-se bem no hospital Samaritano, no Rio. Segundo o boletim médico divulgado no final da manhã desta terça-feira, o quadro de saúde é estável e ele está lúcido. Nuzman foi internado na noite de domingo, após sentir fortes dores no peito. E precisou ser operado, para fazer a correção de dissecção aguda da aorta, a principal artéria do coração.