Nuzman diz que a escolha foi boa O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, não revelou seu voto, mas achou importante a escolha da chinesa Pequim para seidar a Olimpiada de 2008. "O crescimento que a China teve no esporte e a derrota para Sydney fizeram com que melhorasse sua candidatura", afirmou. "Além disso, trata-se de um país com 1,2 bilhão de pessoas, sendo 400 milhões de jovens. Acho que foi isso que os membros do COI levaram em conta." Outros delegados do COI também apoiaram a escolha, como o canadense Dick Pound. "Isso pode ajudar a China. Sem dúvida, o país terá de fazer mudanças." Mas vários grupos de defesa dos direitos humanos manifestaram-se contra. A Anistia Internacional, com sede em Lausanne, Suíça, disse que "houveram mais de 1.700 execuções na China desde abril". O grupo Human Rigths Watch (Observadores dos Direitos Humanos) protestou, em Nova York, frisando que o COI e as empresas que vão aos Jogos devem pressionar a China para cumprir a promessa de melhorar a política dos direitos humanos. Na prefeitura de Paris, integrantes da campanha francesa abriram champanhe, apesar da derrota, mas fizeram a promessa de voltar com a proposta de trazer os Jogos para a cidade em 2012. Lionel Jospin, primeiro-ministro francês, disse "que os membros do COI preferiram 1,2 bilhão de pessoas a um bom dossiê". John Bitove, presidente da candidatura de Toronto, disse que "sentia muito pelo povo da cidade, por seu país, sua mulher e filhos."