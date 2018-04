Nuzman encontrará salvador de Vanderlei De volta a Atenas, para acompanhar a Paraolimpíada, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, terá um compromisso especial nesta sexta-feira. Ele irá se encontrar com o grego Polyvios Kossivas, que ajudou Vanderlei Cordeiro de Lima a se desvencilhar do ataque do ex-padre irlandês Cornelius Horan durante a disputa da maratona olímpica. Nuzman pretende convidar Polyvios Kossivas para ir ao Brasil em dezembro, quando será homenageado pelo COB e poderá reencontrar Vanderlei Cordeiro de Lima, que ficou com a medalha de bronze em Atenas. Justiça - Enquanto isso, o COB e a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) ainda lutam para que Vanderlei também ganhe a medalha de ouro da maratona. O Brasil, inclusive, poderá indicar um árbitro na Câmara da Corte Arbitral do Esporte (CAS), que analisará o recurso. Antes de seguir para a Grécia, Nuzman esteve na sede da CAS, em Lausanne, Suíça. Segundo ele, além do nome indicado pelo Brasil, o caso será julgado por outros dois árbitros: um indicado pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF) e outro pela própria Corte. O recurso brasileiro ainda não foi enviado à CAS - o prazo é até dia 29 de outubro. Antes, a CBAt entregará uma carta ao presidente da IAAF, Lamine Diack, solicitando que Vanderlei ganhe o ouro - por ter sido atrapalhado por Cornelius Horan quando liderava a prova -, mas sem prejuízo ao italiano Stefano Baldini, que venceu a maratona e também ficaria com sua medalha de ouro.