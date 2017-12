Nuzman explica candidatura do Rio O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, se reúne nesta quinta-feira, às 12h30, com a secretária municipal de Esportes de São Paulo, Nádia Campeão, na sede da Embratur, para explicar o motivo de o Rio de Janeiro já ter sido escolhido como representante do Brasil na disputa para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2007. A escolha inviabiliza a candidatura paulista. No início de agosto, Nádia reivindicou o direito de São Paulo concorrer com a cidade fluminense para ser a representante brasileira (cada país só pode ter um cidade concorrendo). A atitude da secretária irritou o secretário municipal de Esportes do Rio, Ruy Cezar. Na segunda-feira passada, Nuzman se reuniu com o prefeito do Rio de Janeiro, César Maia (PFL-RJ), para dar prosseguimento ao projeto carioca de sediar os Jogos. A candidatura do Rio foi aprovada no ano passado, durante uma assembléia no COB. O prazo final para um país se inscrever é até o final de 2001.