Nuzman lamenta tragédia nos EUA O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, enviou nesta terça-feira, nota de pesar à presidente do Comitê Olímipico dos Estados Unidos, Sandra Baldwin, lamentando a tragédia que se abateu sobre os Estados Unidos. Na nota, Nuzman reafirma o compromisso do Movimento Olímpico de fazer do esporte "um instrumento de paz e de combate à intolerância que ameaça de forma brutal o entendimento entre os povos". Desde maio COB e USOC mantêm um convênio de cooperação na área de treinamento e administração do esporte