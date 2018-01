Nuzman minimiza preocupação com doença em cavalos em evento-teste do Rio-2016 A polêmica em torno da possível contaminação de cavalos por mormo, doença bacteriana que exige o sacrifício dos animais portadores, foi minimizada por autoridades durante a abertura do Centro de Hipismo, em Deodoro, zona norte do Rio de Janeiro, para o evento-teste dos Jogos Olímpicos de 2016.