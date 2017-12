Nuzman não garante técnicos em Atenas O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, foi taxativo hoje ao afirmar que, este ano, os atletas, principalmente os de modalidades olímpicas individuais, terão dificuldades em levar suas comissões técnicas para Atenas, na Grécia. De acordo com o dirigente, o número de credenciais e ingressos fornecidos diminuíram, se comparado à última Olimpíada e não haverá como fazer concessões. "Seremos obrigados a reduzir o número de técnicos e equipes técnicas, porque não existe credencial. Isso vai afetar diretamente o esporte individual", afirmou Nuzman, que calculou em cerca de 380 pessoas a delegação brasileira em Atenas e, destas, aproximadamente 220 seriam atletas. Hoje, o País possui 139 competidores classificados para os Jogos e a data limite para outros assegurarem suas vagas é o dia 21 de julho. "Cada um deve poder levar, no máximo, o seu técnico." Mesmo com os problemas de credenciamento, a previsão é a de que esta delegação brasileira supere a da última edição dos Jogos Olímpicos, em Sydney, quando o País contou com 205 atletas, além de mais 120 pessoas de apoio, entre técnicos, preparadores-físicos, médicos. A ausência de ingressos também será outro empecilho. Muitos atletas levavam suas comissões técnicas e disponibilizavam ingressos para eles os acompanharem. "Quem quiser ingressos precisa preencher um formulário e, mesmo assim, não terá a garantia de tê-los", disse Nuzman. "Aquele que ficar só restará recorrer ao câmbio negro." Elogios - O chefe da Missão do Brasil nos Jogos, Marcus Vinícius Freire, destacou que as obras em Atenas estão dentro do prazo e os atrasos em algumas realizações estão dentro do cronograma. Sobre a cobrança feita aos organizadores gregos, pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), o dirigente considerou normal. "O mais importante, o dinheiro, os gregos têm. O COI apenas cumpriu o seu papel ao reclamar do pequeno atraso em algumas construções", falou. Sobre os locais de treinamento antes do início dos Jogos, o COB explicou que 13 regiões foram oferecidas na Grécia para esta finalidade. No entanto, as confederações brasileiras estão tentando fugir do país grego, para não dividirem com outros países esses locais. O atletismo, por exemplo, realizará sua preparação em Púglia, na Itália. Já a equipe masculina de Handebol ficará um período na Alemanha, Hungria e Eslovênia, enquanto a feminina irá para a Croácia, Eslovênia e Macedônia. Esses tempo de treinos, assim como os locais, são escolhidos pelas respectivas confederações de cada modalidade e, os custos, financiados pelo COB.