Nuzman passa bem após operar coração O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, passou por uma cirurgia cardíaca, na noite desta segunda-feira, no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul. Nuzman foi internado no domingo à noite com fortes dores no peito. Os médicos detectaram um problema na principal artéria do coração, a aorta. Sem previsão de alta, o dirigente passava bem depois da operação. Em seu lugar, ocupa interinamente a presidência do COB o vice, André Richer.