Nuzman quer usar sedes da Copa se Rio for palco da Olimpíada

O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, afirmou nesta sexta-feira que usará as cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, confirmada para o Brasil, se o Rio de Janeiro ser sede dos Jogos de 2016. Esta é uma das principais novidades da atual candidatura carioca em relação à que perdeu a disputa para a edição de 2012, que sequer passou à segunda fase. Nuzman deu estas declarações em Valência, na Espanha, onde assiste como convidado à 36.ª Assembléia dos Comitês Olímpicos Europeus. "Todos os Jogos seriam na cidade com exceção do futebol, que terá outras sedes que também serão da Copa do Mundo de 2014. A Fifa ainda não decidiu as cidades. Estas subsedes se juntarão no apoio à candidatura olímpica", afirmou. "O projeto olímpico seguirá o programa dos Jogos Pan-Americanos, com um grande complexo olímpico na Barra da Tijuca. Tudo estará muito próximo", prometeu Nuzman. Carlos Roberto Osório, secretário-geral da candidatura, completou que as novas instalações construídas para o Pan serão completamente reaproveitadas, mas algumas terão aumento na capacidade de público. "Comparando o projeto de 2012 com o de 2016, este é mais forte porque já temos uma experiência prática. Isto nos permitiu mudar para melhor. O projeto será forte e interessante do ponto de vista técnico para o Comitê Olímpico Internacional e para os atletas", disse Osório. O secretário-geral lembrou que os Governos investiram quase US$ 2 bilhões (cerca de R$ 3,6 bilhões) no Pan de 2007. Nuzman reiterou que sediar uma Copa e os Jogos Olímpicos num intervalo de apenas dois anos não seria inconveniente, muito pelo contrário. "A Copa do Mundo ajuda. Muitas mudanças nos estádios e na cidade, como os novos hotéis, serão adiantadas graças ao Mundial de 2014", afirmou. O brasileiro, também membro do COI, sempre lembra que os Estados Unidos (1994 e 1996), Alemanha (1972 e 1974) e México (1968 e 1970) já tiveram Copa do Mundo de futebol e Jogos de forma consecutiva. "Fazer os Jogos Olímpicos depois do Mundial dará uma segurança muito maior ao COI porque tudo estará pronto antes", reiterou. Nuzman disse que há ajuda financeira "total" dos Governos: "As garantias econômicas já foram assinadas e inclusive apresentadas ao COI. Acho que o Rio é a única candidatura que fez isso", apontou. O brasileiro reivindicou mais uma vez o direito da América do Sul a organizar os Jogos pela primeira vez. "O COI tem que fazer os Jogos em todos os continentes, como a Fifa. Chegou o momento. A juventude do mundo vive em todos os continentes, não só numa parte", ressaltou.