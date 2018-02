Nuzman se recupera bem, diz boletim O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, apresentou evolução clínica muito boa segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira pelo Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio. Na noite de segunda-feira, o dirigente foi submetido a uma cirurgia para correção de dissecção aguda da aorta, principal artéria do coração. Nuzman continua internado na Unidade Coronariana do hospital e respirando sem a ajuda de aparelhos. Lúcido, o presidente do COB conversa normalmente com os parentes. De acordo com os médicos, o quadro de saúde do paciente é estável. Enquanto está impedido de exercer suas funções na entidade, Nuzman vem sendo substituído pelo vice-presidente André Richer.