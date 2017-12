O ano de 2003 foi todo do Cruzeiro O ano de 2003 foi azul. Na Pesquisa Estado 2003, que contou com participação 174 jornalistas de todo o Brasil, o clube mineiro foi eleito o melhor do ano e seus dois astros, o meia Alex e o técnico Vanderlei Luxemburgo, melhor jogador e melhor treinador da temporada, respectivamente. Ao mesmo tempo, surge uma safra de jovens talentos encabeçada pelo atacante Vágner Love, do Palmeiras. Entre os árbitros, Paulo César de Oliveira reinou absoluto e a fórmula de pontos corridos para o Campeonato Brasileiro foi aprovada. Fora dos gramados, dois nomes dominaram. O hexacampeonato mundial de Michael Schumacher foi considerado o fato marcante do esporte mundial e , no Brasil, Daiane dos Santos tornou-se lendária por ter ser a primeira brasileira a ganhar uma medalha de ouro no Mundial e na Copa do Mundo de ginástica artística. Os feitos do vôlei também não foram esquecidos. A conquista do Mundial e da Liga Mundial serviram para fazer de Bernardinho do destaque masculino de 2003 e o técnico espera, como a maioria dos jornalistas esportivos, que o Brasil bata o recorde de medalhas de ouro na Olimpíada de Atenas.