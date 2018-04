Ele tinha se preparado muito e com cuidado. Sabia que na plateia estariam críticos, estudiosos, gente da profissão. E, entre os espectadores, dois dos maiores atores do país, veteranos, monstros sagrados que haviam passado pela prova daquele mesmo texto, naquele mesmo teatro, e estavam ali para vê-lo.

Todas essas esmagadoras presenças pareceram não perturbá-lo. Entrou em cena confiante, sentia os olhares cravados no seu rosto e os ouvidos atentos às suas palavras. Podia sentir o calor do público e que o elo invisível que liga ator e plateia estava estabelecido; o texto fluía com segurança.

E de repente aconteceu. Não era uma passagem difícil, ao contrário. Era tão fácil que ele não lhe dera nenhuma importância durante os ensaios. Passava por ela rápido e tranquilo, preocupado com os trechos mais intrincados. De frente para a plateia, fazia um rapidíssimo monólogo de duas ou três linhas. Coisa de nada.

Mas parou no meio de uma frase. Imóvel no palco, ele olhava para a plateia e nada dizia. No início pensou-se numa pausa exagerada. Mas foi só um instante porque logo todos perceberam. O texto tinha desaparecido misteriosa e completamente da sua cabeça. Paralisado, buscava desesperadamente recuperá-lo e nada. Tinha simplesmente esquecido tudo.

Acabava de acontecer aquilo que os atores mais temem. Jovens ou velhos, experientes ou principiantes, todo ator vive atormentado pela possibilidade de um dia acontecer. O "branco", o nada, a fala que não vem.

O terror se estabeleceu, tanto nele como na plateia. Porque a plateia nesse momento percebe quanto é inútil, quanto é desnecessária. O sentimento da maioria é sair correndo, sair dali para não ver a terrível humilhação do homem parado, no palco, mudo, os olhos que pedem ajuda que não vem.

Entre todos aqueles rostos petrificados que tinha diante de si durante aqueles momentos de silêncio mortal que se abateu sobre a sala repleta, o ator ainda conseguiu distinguir os rostos familiares de seus predecessores ilustres, que não sabiam o que fazer. Pensou em ver um deles fazer um gesto leve com a mão. Seria um pedido de calma? Seria alguma instrução enigmática? Ou simplesmente um gesto involuntário, um tique, um movimento mecânico ocasionado pela emoção ao ver um colega vitimado pela terrível maldição do "branco"?

As reações ao "branco" são as mais diversas. Alguns recuperam o domínio e seguem em frente, outros não. Houve um famoso ator brasileiro que abandonou o palco chorando e só voltou porque um colega literalmente o atirou de volta à cena.

Geralmente "o branco" se salva com o auxilio de outro ator que reinicia o espetáculo. Foi o que aconteceu nesse caso e o espetáculo prosseguiu. Mas estava arruinado, definitivamente arruinado. O ator levou a peça até o fim com a dignidade que lhe foi possível. E foi isso que comoveu o público. No final houve aplausos. Mas não palmas de admiração, como um ator sempre pretende, mas palmas de solidariedade, palmas de compreensão.

Não importa. A vida prossegue; com esse fracasso diante da casa lotada, que vai persegui-lo pelo resto da vida, mas prossegue. Essas lembranças de teatro me vieram à cabeça na terça-feira, quando diante de perplexas 37 mil pessoas, entre elas os antigos ídolos Marcos e Velloso, Bruno, goleiro do Palmeiras, ficou só, perdido, arrasado no meio do gol, vendo uma bola inofensiva escapar de suas mãos e entrar mansamente. Deu "branco". A vida continua.