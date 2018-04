''O Brasil ainda vai se orgulhar dele'', diz o técnico Larri

Desde o começo da temporada, o brasileiro caiu no ranking (está na 37ª colocação), sofreu algumas derrotas decepcionantes, mas o técnico insiste que o melhor tenista do Brasil está no caminho certo. "Nós podemos ter certeza de que o Thomaz ainda vai dar muito orgulho para o povo brasileiro", disse Larri, que gosta de chamar para si o papel de porta-voz do tênis nacional. Há motivos. Afinal, ele agora responde como uma espécie de coordenador da Confederação Brasileira de Tênis (CBT). E deposita todas as suas fichas de curto prazo no sucesso de Bellucci.

Larri tenta alterar o jogo de Bellucci gradativamente: "Quero que ele pise mais dentro da quadra. E tenha mais força mental", explicou. Os resultados, no entanto, ainda não apareceram. Bellucci iniciou o ano na 30ª posição do ranking - sua melhor colocação foi 21º, em junho. Após três torneios, caiu sete postos. A única esperança brasileira no torneio é Ricardo Mello, que passou às semifinais ao arrasar Pablo Andujar (6/1 e 6/0) e repetir a campanha do ano passado.