O Brasil de Neymar

O pai de Neymar explicou assim a opção entre o dinheiro europeu ou a permanência no Santos. Outra de suas frases expressa a situação de maneira mais exata: "Não é pouco dinheiro que ele vai receber aqui, não!"

Na verdade, não é pouco o dinheiro o que está à disposição do futebol brasileiro, atualmente.

Há sinais espalhados pelo país de que algo importante está em curso. O Corinthians recebe R$ 38 milhões em publicidade na camisa, o Internacional fatura R$ 33 milhões anuais com o programa sócio-torcedor, o São Paulo está perto de viabilizar a cobertura do Morumbi e recusou 25 milhões da Internazionale de Milão por Lucas.

O Santos segurou Neymar!!! Este é o maior dos símbolos.

Só que esse dinheiro não faz do Brasileirão um torneio sedutor. Hoje prossegue a 34ª rodada e é consenso - ou chavão - que o torneio não tem nenhum bom time. É o campeonato do equilíbrio, mas de apenas 15 mil pessoas de média de público.

O caso Neymar produziu as mais diversas reações. Há agentes de jogadores julgando que o anúncio fará o Santos captar ainda mais recursos no mercado publicitário, mas não impedirá que alguém pague a multa e Neymar saia antes de 2014. "É momento para alegria, não preocupação", diz o diretor da Traffic, Fernando Gonçalves.

A frase responde a um questionamento: o que acontecerá com todo esse dinheiro dos clubes, se a seleção perder a Copa de 2014? Os investidores vão desaparecer e o dinheiro sumir, sem ninguém tentar transformar o Brasileirão na Champions League da América?

"Hoje, assisto a dois jogos por semana do Brasileirão", relata o jornalista italiano Enzo Palladini, de Milão. A SportItalia transmite esse dois jogos semanais. O time mais acompanhado é o Flamengo, por causa de Ronaldinho Gaúcho. Em breve será Neymar.

Há seis anos, a Itália tinha bom poder aquisitivo e não via o Brasileirão. Hoje, quer contratar jogadores daqui, mas não pode. Fala-se em Rhodolfo e Casemiro, do São Paulo, Elkeson, do Botafogo - Gabriel Silva, do Palmeiras, fechou com a Udinese. "São jogadores de 8, 9 milhões de euros. O Milan adorou Leandro Damião, que custa 15 milhões. Não há dinheiro na Itália", relata Palladini.

O complexo de vira-lata não terminou depois do anúncio de Neymar. Só acabará se o Brasileirão for visto como um dos torneios mais importantes do mundo. Tem chance de ser, mas ninguém aqui acredita nisso.

Pior, os clubes brasileiros cometem loucuras. O Internacional receberá R$ 60 milhões de TV pelos próximos quatro anos, mas seu custo anual está perto de R$ 100 milhões. Desse jeito, o Inter vai quebrar!

O Brasil tem dinheiro, não projeto.

Veja o esporte dos EUA. No final dos anos 70, o basquete da NBA estava falido. Saiu das mãos da máfia e se tornou coqueluche. Mudou. "Lá, aparentemente, primeiro apareceu o dinheiro, depois o projeto e os líderes", diz Fernando Gonçalves, da Traffic..

No Brasil, por enquanto, os únicos sinais são o dinheiro... e Neymar!

Rodadas decisivas. O problema do Corinthians não é fechar a rodada na liderança. Para isso, basta ganhar do Atlético-PR, apesar de todos os desfalques. Mas o Atlético-PR está na zona de rebaixamento e pode ser batido, ou na base do "Isso é Curíntia" ou jogando bom futebol. A questão é manter a liderança na quarta-feira, jogando em Fortaleza contra o Ceará desesperado e provavelmente confiante por uma vitória, hoje, contra o Santos reserva. Para o Corinthians, fundamental é voltar a jogar bem.

Tirone x Felipão. A lógica do Palmeiras é que o ano termine tragicamente. Mas, se evitar o rebaixamento, Tirone não demitirá Felipão e o técnico não pedirá para sair. Só que Felipão quer seis reforços, a diretoria tem a lista, mas não consegue contratar. Se, no fim do ano, Felipão tornar públicos os nomes que pediu e evidenciar a incapacidade da diretoria, nesse caso o relacionamento entre treinador e diretores pode se tornar insustentável. Hoje, o cenário é que Felipão continue em 2012.