O Brasil é pequeno

Mas, se o assunto for capacidade para segurar talentos da bola, não sai do Terceiro Mundo tão já. Não tem força, nem quer lutar. O exemplo mais recente de fragilidade e inferioridade está na transferência de Neymar para o Barcelona. O que poderia representar uma revolução, na relação dos clubes locais com respectivas estrelas, terminou ontem, no Mané Garrincha, com a despedida do jovem - de 21 anos -, que enfim cedeu ao assédio dos gringos. Capitularam o jogador e o Santos; o dinheiro venceu.

Não seria moleque nem sonso para considerar bobagem uma experiência numa equipe como o Barça. Falar das qualidades da turma da Catalunha é chover no molhado, lugar-comum que tomaria espaço valioso do jornal. Evidente que, se souber aproveitar a oportunidade, Neymar será admirado, badalado, cercado de mimos e regalias. Receberá o que os astros merecem.

Defendi aqui inúmeras vezes a permanência de Neymar no País, por mais tempo possível, como um marco para reviravolta nessa sangria interminável. Há décadas somos incapazes de fascinar os talentos que geramos por causa da precariedade que envolve o futebol de cá. Os clubes ensaiam entrar de cabeça na modernidade, dão passos à frente, mas na essência permanecem arcaicos, submissos aos europeus, ávidos para fazer dinheiro com a cessão de pé de obra qualificada.

O Santos decepcionou os que acreditavam no grito de independência com a postura dos últimos dias, de praticamente empurrar o rapaz adiante para não ficar de mãos abanando. Com isso, deu razão para a maioria de cartolas, agentes, empresários, assessores, que têm urticária enquanto não negociarem qualquer candidato a craque.

Poucas vozes reclamam dessa interminável autodepreciação. Os argumentos mais recorrentes são os de que Neymar vai evoluir, jogará com os melhores, terá novos desafios, crescerá para ajudar a seleção na Copa. Aspectos óbvios que não requerem raciocínio mais elaborado. O momento era para levantar bandeira por mudanças significativas na estrutura do nosso futebol brasileiro. Era preciso tocar em feridas como o organograma viciado de clubes, federações e da CBF. Era hora de exigir que os melhores ficassem em casa - e tivessem reconhecimento financeiro e técnico para tanto.

Perdeu-se a chance de discutir métodos de treinamentos, estratégias de jogo, o estoque (e atualidade) de ideias dos professores. Em vez disso, só resta a exaltação da vida que espera Neymar nas próximas temporadas e a rasgação de seda costumeira para tudo o que é de fora. E marcamos passo.

O Brasil é grande, um mundão sem porteira! Mas no futebol tem mentalidade pequena de doer - e ela contamina a todos. Ao ver Neymar com lágrimas, antes do clássico que o Santos fez com Neymar, me emocionei também, mas deu raiva ao mesmo tempo. Pois continuaremos pobres de atrações e nos agarremos a qualquer um, novato ou veterano, que saiba dar uns dribles e nos lembrar que já tivemos esquadrões.

O 0 x 0 no Mané Garrincha, num jogo sem brilho, serviu como nota para a maneira como administramos esse negócio lucrativo que é o futebol. Nessa história toda tem um aspecto interessante: muito torcedor que até ontem xingava Neymar, por despeito ou inveja, agora poderá comprar camisa dele sem constrangimento, porque virou "estrangeiro". E estrangeiro é melhor.

São Paulo sem susto. Nem a expulsão de Edson Silva, no começo do segundo tempo, tirou a turma de Ney Franco do prumo na rodada inicial do Brasileiro: 2 a 0 na Ponte, em Campinas, dentro do previsto.