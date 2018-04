O capitão Rogério Ceni alerta: nada de euforia antes da hora

Amigo pessoal de Muricy Ramalho, o jogador estará na torcida hoje para que o Palmeiras, comandado pelo ex-treinador do São Paulo, tropece diante do Vitória. "Não vou torcer contra o Muricy, mas para que o Vitória faça um grande jogo. Se o Palmeiras tropeçar, será bom para a gente."

As palavras de Rogério Ceni de cautela devem servir para o zagueiro Miranda. Normalmente discreto, o jogador resolveu cutucar os adversários na luta pelo título. "Se eles vacilarem, vamos buscá-los, assumiremos a primeira colocação e não sairemos mais de lá."

Dagoberto, um dos heróis da noite, preferiu dividir os méritos da boa atuação. "Não sou artilheiro, mas se a bola chegar bem...", falou. "Estou feliz, pois pude ajudar a equipe. E o Marlos deu um bom passe para o gol", reconheceu.

HOMENAGEM

A diretoria do São Paulo faz questão de não esquecer de seus ídolos. E um deles esteve ontem no Morumbi, desta vez como adversário: o técnico Silas, do Avaí. O ex-meia do clube nos anos 80 recebeu uma placa e uma camisa do São Paulo com o número 8 e seu nome. "Fui três vezes campeão aqui e esse carinho da diretoria não tem preço", afirmou Silas.

Na verdade, foram quatro conquistas. Os paulistas de 1985, 1987 e 1998, além, do Brasileiro de 1986, no famoso time dos Menudos do Morumbi, ao lado de Müller, Edvaldo, Pitta e Sidney.