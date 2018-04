O Corinthians já caiu

Calma, calma, este não é o jornal de segunda-feira! Nem o título da crônica está errado. Também não se trata de premonição, muito menos tenho conhecimento prévio de qualquer tipo de arranjo que possa ocorrer na rodada final do Campeonato Brasileiro. Na verdade, creio até que o Corinthians se salve na bacia das almas e continue na elite nacional em 2008. Mas, independentemente dos resultados derradeiros da Série A, o glorioso alvinegro sai de cena amarrotado. A temporada atual é das mais humilhantes de sua história quase centenária e precisa ser riscada da memória. Mas não totalmente. A parte ruim deve ser tomada como ponto de partida para reestruturação no ano que vem - e não importa a divisão que venha a freqüentar. O campeão nacional de 2005, aquele maledetto torneio do Escândalo do Apito, não fez água por acaso. Não está perto da degola por ?azar? ou bobagens do gênero. A grande causa do fiasco é incompetência mesmo, das grossas, que começou nos bastidores e desembocou com tudo em campo. O esfarelamento do time montado com o dinheiro da MSI ganhou forma há mais de um ano. Os sinais iniciais vieram com as alfinetadas que Alberto Dualib e Kia Joorabchian trocavam em público. Depois, o iraniano se mandou para Londres, deixou vácuo no comando do futebol do clube e aos poucos tirou seus jogadores do elenco. Tevez, Mascherano, Carlos Alberto, Roger, Marcelo Mattos abandonaram o barco já à deriva e com o casco rachado. As dívidas aumentaram, Dualib também passou longas férias a tomar chá na Inglaterra, na tentativa de convencer os russos a lhe darem mais verba e à espera de baixar a poeira. Não baixou nada. A parceria com a MSI virou caso de polícia, o veterano dirigente foi apeado do poder; enquanto isso a casa ruía. Os resultados ruins se acumularam e a equipe desceu a ladeira sem freios e na banguela. Sem dólares, sem recursos, sem planejamento, o Corinthians apelou para pratas-da-casa e para uma penca de veteranos, como Marcelinho Carioca, Vampeta, Finazzi. O primeiro foi jogada ridícula de Dualib; o segundo se mostrou excelente animador de grupo; e o centroavante, mesmo com técnica limitada, tratou de fazer sua parte com alguns gols importantes. Com todo o respeito que Finazzi merece pela dedicação ao trabalho, é retrato de fim de feira virar ponto de referência para o time. Outro sinal de desespero? Eleger o adolescente Lulinha como astro da companhia. Tem potencial, quem sabe se transforme em um grande jogador. No momento, porém, é apenas uma aposta, nada além disso. Uma aposta muito bem conduzida por seu empresário. Salva-se o goleiro Felipe. Corintianos e rivais sabem que, não fossem suas defesas, a Segunda Divisão já era realidade muitas semanas atrás. No conjunto, o Corinthians montou uma das equipes mais fracas de todos os tempos. Um atentado à memória dos rapazes que fundaram o clube, em 1910, à sombra de lampiões no Bom Retiro. Claro, o elenco de hoje se esforça, sua a camisa, não faz corpo-mole. São bons moços, e alguns poderão ter carreira digna no próprio Corinthians. Se deram mal, porque estavam no lugar errado na hora errada. Apesar disso, o Corinthians tem salvação. Não por seus méritos, mas porque Goiás e Paraná mostram determinação inabalável para proporcionar vexames maiores. Aí tem a lança de São Jorge. Só pode ter.