O dia em que o chão subiu para Éder Jofre Mais de 20 mil pessoas lotaram o Ginásio presidente Médici, em Brasília, no dia 5 de maio de 1973, para incentivar Éder Jofre, ex-campeão dos galos, na tentativa de conquistar o cinturão dos pesos leves, diante do cubano naturalizado espanhol Jose Legra. Pouca gente acredita que o Galo de Ouro, aos 37 anos, pudesse derrotar os sete anos a menos e os 11 centímetros de envergadura a mais do adversário. O sorriso que o campeão não continha no saguão do Hotel Nacional, onde estava hospedado, ficou mais escancarado quando soube que o brasileiro tivera o treino prejudicado por causa de uma forte gripe. A luta começa e as previsões se confirmam. Legra abusa dos jabs de esquerda para manter Éder à distância. O brasileiro, com melhor preparo físico, usa as esquivas para entrar no raio de ação do campeão. Legra utiliza o 1-2 (jab de esquerda e o direto de direita), seguido de muitos clinches para evitar a luta no corpo-a-corpo, que favorece o brasileiro. Éder bate na linha de cintura, buscando diminuir a movimentação do cubano/espanhol. No terceiro assalto, o momento mais polêmico. Legra acerta um direito de direito na têmpora esquerda de Éder. ?O chão subiu. Não senti nada, mas quando vi já estava no chão?, relembra o melhor peso galo de todos os tempos, que só caira uma outra vez na carreira, diante do argentino Jose Smecca. Enquanto Éder tentava se afastar das cordas, o gongo soou e o lutador pôde receber os cuidados de seu pai, Aristides Kid Jofre, no córner. Legra e sua equipe reclamaram demais, afirmando que o gongo tocou antes do previsto. ?Isto não é possível, pois o gongo era eletrônico?, afirmou Newton Campos, um dos jurados do combate e atual presidente da Federação Paulista de Boxe. A partir deste momento, muda o panorama do combate. ?Um gênio nunca erra duas vezes. Éder não deixou mais a guarda aberta para a poderosa direita de Legra?, disse Newton Campos. Com raiva, Éder parte para a luta franca e cansa Legra, que demonstra seu poderio técnico ao abrir o supercílio de Éder no sétimo assalto e machucar bem o nariz do brasileiro. Éder acerta vários cruzados de esquerda no queixo de Legra, que acusa os golpes, mas se protege atrás de muitos clinches. O árbitro Jay Edson chama o campeão a atenção e chega a descontar um ponto. Com a aproximação do 15º e último round (atualmente as lutas por título são disputadas em 12 assaltos), Éder mantém seu ritmo, enquanto Legra já não baila mais. O campeão é um alvo fixo, mas muito forte. A luta chega ao final. Éder preocupado com o corte no supercílio esquerdo e Legra com os vários hematomas no rosto. O anúncio oficial. Jurado espanhol Lourenzo Sanchez Villa: 143 a 143. Jurado brasileiro Newton Campos: 148 a 143 para Éder. O árbitro norte-americano Jay Edson, que tinha direito de opinar: 146 a 141 para Éder. Éder explode de emoção e dedica a 62ª vitória, em 68 lutas - empatara quatro e perdera duas vezes - para ?aqueles que não acreditaram? nele. Legra, que perdia pela quarta vez após 146 lutas (139 vitórias) afirma que Éder só venceu porque lutou no Brasil. Não foi o mais brilhante combate do Galo de Ouro mas o resultado - justo - colocou Éder no time dos mitos do pugilismo que ganharam títulos em mais de uma categoria.