O doce desejo dos palmeirenses

Vaga na Libertadores ou o maior rival na Série B? O palmeirense Igor Cavalera, ex-baterista da banda Sepultura, não tem dúvida: "Se tiver de escolher, do fundinho do meu coração quero que o Corinthians perca??, admitiu. "Mas gostaria de ter as duas coisas.?? Ver o Corinthians se estrepar também é o desejo de outros famosos torcedores do Palmeiras. Alguns, porém, pegam mais leve. "Prefiro que o Palmeiras vá para a Libertadores??, disse Branco Mello, dos Titãs, em meio ao treino no Palestra Itália. "Mas, se o Corinthians cair, caiu.?? O tenista Flávio Saretta reconhece, como bom palmeirense, que "não seria mau ver o Corinthians na Segunda Divisão??. No entanto, ele entende que o dever do torcedor é pensar acima de tudo no seu time. "Quem é palmeirense quer o bem do time primeiro.?? O mesa-tenista Hugo Hoyama tem a mesma opinião, mas compreende aqueles que preferem, antes de tudo, ver a desgraça do Corinthians. "O melhor é pensar primeiro no meu time, mas sei, pelo que passei em 2001, que, para o torcedor comum, o Corinthians cair seria ideal." Para a ex-jogadora de basquete Paula, revanchismo é bobagem. "Vamos nos preocupar com a gente."