O duplo triunfo de Marcelo Negrão Jogando pela Ulbra, de Canoas, Marcelo Negrão conquistou no domingo seu quinto título brasileiro de vôlei. Aos 31 anos, totalmente recuperado da lesão no joelho que o afastou das quadras por mais de um ano, o atacante está muito confiante e já planeja a próxima temporada. ?Quando fizemos o último ponto, eu pensei: ?Eu consegui! Não acredito que consegui!?. Foi mais que um título nacional ? foi uma superação pessoal?, lembra Negrão, que em maio de 2001 rompeu o tendão patelar direito e ficou afastado das quadras por mais de um ano. Leia mais no Jornal da Tarde