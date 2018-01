O esporte que posa para a moda-praia Como já é tradicional por parte da revista ?Sports Illustrated?, uma das mais famosas e disputadas pelo público de esportes dos Estados Unidos, está nas bancas desde terça-feira a edição com modelos de maiôs e biquínis mostrados por atletas famosas. Desta vez, também posaram mulheres de atletas famosos. E até mesmo Dina, mulher do astronauta Brian McBride, uma dos heróis mortos na explosão do ?Columbia?. Também está na revista a tenista Serena Williams, com um modelo de biquíni branco e fotografada em Miami, mostrando formas bem menos masculinizadas do que se pode ver normalmente em suas fotos de ação, na quadra, com contornos que dariam inveja a muito tomador de anabolizante. Petra Nemcova é a modelo da capa de 2003. A história da ?Sports Illustrated? com os maiôs vestidos por famosas começou em 1963 e aos poucos as esportistas foram se incorporando às edições. A idéia da edição anual da revista mostrando as novidades da moda-praia foi ampliada ? virou vídeos, cards, pôsteres, que podem vistos e mesmo comprados pelo site da revista na internet (SI.com). São 40 anos da edição ?maiôs e biquínis?. Na década de 60, por exemplo, lembra a revista, já começava a se destacar o surfe, com os garotos dourados tomando conta das praias da Califórnia. Nos anos 90, com o esporte já bem ?democratizado? pelo mundo, reina Michael Jordan, o astro do basquete da NBA, assinala a ?Sports Illustrated? em seu resumo da década. A tenista alemã Steffi Graf, outro exemplo, com as mulheres ganhando cada vez mais força no esporte internacional e também conseguindo virar celebridades pela mídia, foi uma das modelos. O culto ao corpo, mas também à saúde, passou a levar multidões à academias. Mais pelo fim da década, passaram a imperar os esportes radicais ? ou de aventura, ao ar livre ?, provocando mesmo a queda de público em ginásios fechados. Foi também na década de 90 que os esportistas ?se soltaram?, posando nus para publicidade, para livros de arte ? como os atletas australianos que participariam da Olimpíada de Sydney/2000 ? e até para calendários a serem vendidos, de forma que a verba arrecadada fosse revertida em fundos para a manutenção do esporte, de times, seus treinamentos, cada vez mais sofisticados e também viagens.