O fim de uma era?

O afastamento da dupla provocou alguma polêmica, mas, acima de tudo, é emblemático. O treinador escancarou a opção por juventude no setor de criação ao preferir Oscar, Lucas, Jadson e até Bernard, a estrela em ascensão do Atlético-MG. Pelo visto, nem sequer cogitou Ganso, novo também, mas que empacou na carreira.

Kaká e Ronaldinho são nomes fortes, têm história e, em teoria, estofo suficiente para aguentar o rojão que significará a pressão popular nos dois campeonatos programados para cá. Mas, estaria o técnico muito equivocado ao preteri-los? O primeiro não passou de coadjuvante nestes anos todos de Real Madrid. Por contusões ou por escolhas táticas de seus professores, fato é que virou mais um no elenco estrelado. O gaúcho ressurgiu em Minas e é regente da equipe que, na atualidade, empolga no futebol doméstico. Na seleção, porém, não arrancou suspiros.

O técnico, talvez inconscientemente, temeu repetir o erro de Telê Santana, que, em 1986, levou Sócrates, Zico e Falcão, mesmo fora de forma, para a Copa do México como reconhecimento por aquilo que haviam apresentado quatro anos antes, na Espanha. A fidelidade, então, cobrou preço alto, pois o trio rendeu aquém do esperado e do que estava na lembrança popular. O Brasil caiu nas quartas de final.

Notei menos decepção em relação a Kaká do que a Ronaldinho, pelas razões que abordei no outro parágrafo. Mas considero importante ter um peso pesado, sem trocadilho, na seleção. Em 2002, Felipão contava com a genialidade de Rivaldo e Ronaldo Fenômeno, com um Ronaldinho jovem e atrevido a correr por fora. Hoje, não há referências nos 23 eleitos. E, salvo engano, é responsabilidade pra burro esperar que os moços resolvam tudo em 2014.

Por isso, não seria descabido lembrar do R10, senão agora, pelo menos adiante. Como Felipão não admite o grupo fechado desde já, no que faz bem e se resguarda, quem sabe não esteja a provocar Ronaldinho a continuar a empenhar-se como faz atualmente? Assim o mantém como carta na manga para a hora justa. Otimismo de minha parte? Pode ser, daí a interrogação no título da crônica. Felipão às vezes surpreende.

No mais, sem alarde ou clamor, os nomes eram os especulados. Mas há pontos a serem ressaltados nesse rol. Julio Cesar titular é sinal de safra de goleiros pouco confiável, o que justifica o olhar para o veterano que joga em time rebaixado na Inglaterra. As laterais também não têm craques indiscutíveis. A zaga é boa. O belo indício de equipe mais leve está na escassez de brucutus. No ataque, a novidade foi Leandro Damião, depois de período em que andou em baixa.

Nos nomes, a tropa de Felipão não difere muito em relação à de Mano. Tanto pra uma quanto pra outra, a questão essencial é: como fazer um punhado de jogadores de qualidade transformar-se em time empolgante, não à custa de apelos patrioteiros, mas do futebol que apresentar? Isso o torcedor deseja saber logo.

É hoje. Copa das Confederações? Muito bacana - para a seleção. Para o corintiano, conta pra valer o duelo desta noite contra o Boca. A preocupação é driblar a desvantagem (1 a 0 em Buenos Aires) e avançar para as quartas de final da Libertadores. A missão do campeão da América não é fácil, pois topa com rival de fama. O sucesso virá se o Corinthians jogar com a aplicação e a eficiência de 2012. O temor é a instabilidade atual.