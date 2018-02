O futebol dos intelectuais

Cada vez tem mais gente escrevendo, pensando e refletindo sobre futebol. Na inversa proporção em que era do povo, agora parece ser dos intelectuais e artistas. Se afastar-se mais e mais do povo é péssimo, por outro lado ser objeto de preocupações e trabalhos de artistas e intelectuais é muito bom. A única maneira de contribuir para o futuro do futebol é discutindo incessantemente o que éramos e o que somos. Discutindo essa questão poderemos talvez vislumbrar o que seremos. Muita coisa foi produzida. Infelizmente não tomei conhecimento de tudo, diria até que minha aproximação com o que saiu foi mais modesta do que pretendia. Sou capaz, porém, de elencar algumas obras das quais tomei conhecimento pessoal e que penso importantes, neste ano que acaba. Começo pelo maravilhoso livro do professor Hilário Franco Junior, A Dança dos Deuses. Grande medievalista, acostumado, portanto, a examinar o que se esconde por trás das aparências, acostumado a se interrogar sobre o significado de cada símbolo oculto atrás da pedra esculpida, o professor submete o futebol a esse escrutínio, examinando o jogo nas suas águas profundas, no que está além do que vemos. Essa reflexão é feita com a maior elegância, num estilo sofisticado e ao mesmo tempo acessível a qualquer leitor minimamente informado. Na minha opinião, foi um dos grandes acontecimentos do ano, talvez o maior, no que se refere a publicações sobre futebol. Houve mais, no entanto. É impossível deixar de destacar a biografia de João Saldanha, por André Iki Siqueira. Por incrível que pareça, é só olhar a capa do livro para se ter uma visão sucinta e ao mesmo tempo completa do conteúdo. Lá está João, desafiador, no Maracanã, olhando para onde sempre olhou, para o jogo à sua frente. Na mão um politicamente incorreto cigarro e no ar a fumaça de uma baforada que João parece lançar na cara de seus desafetos. Atrás dele, o povo brasileiro, do qual ele nunca se afastou , nem perdeu de vista. O povo enchendo o estádio, quando lá cabiam 150 mil pessoas, antes da mágica que reduziu seu tamanho, como está reduzindo todos os estádios do Brasil. Uma foto, infelizmente distante, em preto e branco, a nos lembrar que nessa terra já houve, e talvez haja, pessoas pensando inteligentemente no Brasil. No território literário há um livro curioso, original e muito interessante de Roberto Muylaert, que passa, embora lateralmente, pelo futebol. Chama-se Alarm, é sobre a Segunda Guerra Mundial, vista por um brasileiro, tripulante de um submarino alemão. Muylaert não resistiu e fez seu herói presenciar a Copa de 38 como espectador, quase a nos lembrar ter sido autor de um belo livro anterior sobre o goleiro Barbosa, da Copa de 50. Também no teatro, lugar não exatamente frequentado pelo assunto futebol, há manifestações importantes. Assisti a um ensaio aberto ao publico de "Nos campos de Piratininga", espetáculo onde Renata Pallottini e Graça Berman examinam a evolução da cidade pelo viés do futebol, com a presença na formação de S.Paulo dos grandes clubes populares. Com muitos atores em cena, assistência técnica do historiador do futebol Jota Roberto, é um espetáculo agradável que flutua por futebol, cultura e sociedade, com a leveza de um quase musical. Como disse, não li nem vi tudo. E devo ter perdido muita coisa boa. Paciência. Feliz 2008.