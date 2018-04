O herói Luís Fabiano faz compras, atende os fãs e evita os holofotes

Luís Fabiano não quis saber de festa após marcar os dois gols da vitória do Brasil sobre o Uruguai por 2 a 1, anteontem. As horas do atacante como herói no País foram vividas com a mesma simplicidade de toda a carreira. Nada de aparições em programas esportivos, de prioridades em entrevistas. Baladas? Nem pensar. Logo após o jogo, por volta das 2 horas, com outros companheiros de seleção, retornou à concentração , fez um lanche rápido e foi dormir. Acordou tarde, quase meio-dia, mas, antes do embarque de volta à Espanha, o craque encontrou tempo para adquirir produtos esportivos na loja da patrocinadora Adidas e para almoçar em restaurante na região dos Jardins. Sem seguranças e acompanhado apenas pelo empresário, Jose Fuentes, ele próprio fez questão de fazer seu check-in no Aeroporto de Guarulhos. Lá, recebeu o carinho dos brasileiros e comprovou a fama de ídolo. Nos quase 30 minutos que levou do check-in ao local do embarque internacional - das 15 horas até as 15h28 -, ouviu muito a palavra "parabéns" e distribuiu inúmeros autógrafos. Foram várias poses para fotos, sempre sorrindo, esbanjando felicidade. Nem por isso mostrou ar de soberba, de quem virou intocável após os dois gols. "Não existe isso de que a camisa 9 já tem dono. Estou chegando agora e apenas aproveitei a chance", afirmou, surpreso pelo carinho recebido do povo. "Fiquei feliz, não esperava. Nosso time tem ótimos jogadores, os melhores do mundo." No meio dos fãs, Sergio Brito, ex-funcionário do aeroporto, vestia a camisa do atacante e não escondia a emoção. "Essa não tem preço, ganhei dele faz 6 meses. Ele para mim é tudo, meu amigo e mais que um membro da família", discursava. Bruna Tainá, sua filha de apenas 8 anos, sofre de leucemia e o atacante o ajuda no tratamento, que custa cerca de R$ 4 mil por mês.