O Imperador das baladas

Apresentado na sexta-feira como principal reforço do São Paulo para a disputa da Taça Libertadores de 2008, o atacante Adriano já começa a causar polêmica no Morumbi bem antes de entrar em campo. O jogador foi flagrado duas vezes seguidas, na sexta e no sábado, se divertindo na noite do Rio, mas a diretoria são-paulina garante que não está preocupada com o comportamento do camisa 10. "Temos um pacto de confiança com o Adriano e até agora ele está sendo cumprido", disse o Superintendente de Futebol do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, admitindo, porém, que não se sente totalmente confortável com a situação. "Se estamos preocupados? Não gosto de usar o sim ou o não absoluto. Conversamos sobre conduta com ele e até agora está tudo certo", completou o dirigente. No entanto, para quem admitiu que se refugiou no álcool recentemente e queria procurar deixar os erros no passado, o comportamento de Adriano é, no mínimo, estranho. Na sexta-feira, o jogador foi flagrado em uma festa na Barra da Tijuca, ao lado do ex-palmeirense Edmundo e sábado foi ao show da banda Jota Quest, no Pier Mauá, acompanhado de Ronaldo e de uma loira. Nos dois eventos, embora não tenha abusado, o jogador consumiu bebidas alcoólicas. Para Marco Aurélio, que também é médico, isso não irá atrapalhar a boa forma física de Adriano, adquirida após um mês de trabalho intenso no CT da Barra Funda. "Não serão duas ou três festas que irão acabar com um trabalho duro de 20 dias. E outra: ele nunca admitiu que sofria com o alcoolismo", disse Marco Aurélio. Adriano confessou em julho à Gazzetta Dello Sport, que abusou da bebida para esquecer problemas pessoais, como a morte do pai. João Paulo de Jesus Lopes, assessor especial da presidência do São Paulo, usou o mesmo tom de Marco Aurélio. Para ele, o comportamento do jogador era previsível. "O Adriano está em férias e, nessa época, todos os jogadores aproveitam um pouco a mais. Comem, bebem...é por isso que existe a pré-temporada", explicou o dirigente. "O próprio Richarlyson andou aparecendo em programas de TV e festas. Isso é até saudável", completou. Para Jesus Lopes, Adriano trabalhou muito no período em que ficou fazendo condicionamento físico no CT da Barra Funda e por isso pode curtir um pouco. "Ele trabalhou intensamente por um mês e é justo que agora relaxe um pouco." Gilmar Rinaldi, empresário do jogador e apontado como a pessoa que mais ajudou o Imperador a se livrar dos problemas recentes, não quis se manifestar sobre o assunto.