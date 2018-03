O incrível dia do herói corintiano

file://imagem/93/felipe.jpg:1.93.12.2008-05-30.20 Os jogadores normalmente festejam com familiares, e de forma reservada, os dias em que foram heróis numa vitória importante ou destaques numa conquista. Procuram não atender boa parte das ligações. Almoçam com a família, com os amigos, descansam... Com Felipe a história foi diferente. Após levar o Corinthians à decisão da Copa do Brasil, ao defender o pênalti de Zé Carlos, do Botafogo (5 a 4 no desempate e 2 a 1 no tempo normal), o goleiro foi dormir às 5h30, acordou às 9 horas, passou numa banca e comprou todos os jornais. Uma hora depois estava treinando no Parque São Jorge. O relógio não marcava nem meio-dia e Felipe já sabia que teria uma quinta-feira das mais concorridas. Não se importou. Deu entrevista para quatro emissoras de tevê separadamente, participou do programa Arena SporTV e falou com sites e jornais sem nenhuma pressa. ''Carreguei o celular três vezes. Não vou deixar de atender ninguém'', afirmou o goleiro, por telefone, ao Estado, no fim da tarde, já com a voz rouca. ''Mas vale muito a pena. O ruim é só a barriga vazia. Agora que estou atrás de um almojanta'', brincou, referindo-se ao fato de não ter conseguido almoçar por falta de tempo. Teve, por isso, de almoçar e jantar ao mesmo tempo, já no começo da noite. Felipe fez ontem três ligações que julgou especiais: para os tios Antônio Jorge, Sergio Ventura e Vinícius, todos irmãos de sua mãe, dona Rita. ''São botafoguenses e tive de devolver a gozação da semana passada (na derrota por 2 a 1 no Rio).'' Felipe estava eufórico e ansioso para voltar logo para casa à tarde. Para descansar? ''Que nada, vou ler tudo o que escreveram sobre o jogo no jornal, assistir ao teipe, ver os melhores lances.'' Enfim, curtir o momento.Personagem de capa dos principais jornais, faz planos para nova foto. ''Agora, ao lado dos companheiros, no pôster de campeão'', disse. ''Vamos fazer dois grandes jogos contra o Sport e acredito em belo resultado'', prosseguiu. ''Aí, entrarei para a história do Corinthians. Será a foto mais importante e ficará em lugar especial da minha casa.'' E qual seria o lugar? ''Meu quarto, do lado da cama, para acordar todos os dias e vê-la.'' Levantar o título da Copa do Brasil significa muito mais. Seria dar um presente antecipado ao filho Iago, que vai nascer no fim de junho. E reconquistar de vez a confiança da torcida, arranhada com a polêmica e difícil renovação do contrato em dezembro. ''Com o título e o acesso, será ideal para que eu fique marcado de vez na vida dos corintianos e para calar alguns críticos que queriam que eu fosse para o Fluminense'', comentou. ''Agora, eles estão me aplaudindo de pé.''