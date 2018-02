O líder Arsenal pega o West Ham no Inglês Após voltar à liderança do Campeonato Inglês com uma ótima vitória sobre o Everton por 4 a 1, no sábado, o Arsenal, com 47 pontos, inicia o ano recebendo, hoje, o West Ham - o mesmo que brilhou diante do Manchester United, ao vencer por 2 a 1, de virada. Confirmando as expectativas do ano, o brasileiro naturalizado croata, Eduardo da Silva, do Arsenal, marcou dois gols decisivos na partida de sábado e espera repetir o bom desempenho em 2008. Agora, o vice-líder Manchester United (45) vai precisar de determinação para se recuperar no jogo contra o Birmingham City. Se perder hoje, corre o risco de o Arsenal disparar na ponta na tabela. A 21ª rodada do Campeonato Inglês terá ainda mais quatro jogos hoje. O Chelsea, terceiro colocado, com 41 pontos, enfrenta o Fulham, que segue na parte baixa da classificação, com apenas 15. Depois do fracasso contra o Arsenal, o Everton encara, fora de casa, o Middlesbrough, que busca a segunda vitória consecutiva. Com classificação média na tabela, Reading e Portsmouth jogam no Madejski Stadium. Para fechar hoje os jogos deste início da 21ª rodada, o Aston Vila enfrenta o Tottenham dependendo da vitória para se aproximar da zona de classificação para a Liga do Campeões.