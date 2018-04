O melhor do fenômeno Usain Bolt ainda está por vir

Usain Bolt não para de assombrar o mundo com suas incríveis marcas nos 100 e 200 metros rasos. E, de acordo com especialistas, o melhor do maior atleta da atualidade ainda está por vir. Os fisiologistas apontam que o ser humano atinge o auge da forma física aos 25 anos de idade. O jamaicano completou apenas 23 no último dia 21. "Ele ainda tem uma margem de ganho muito grande na preparação física. Se não tiver nenhuma contusão grave, seguir focado no treinamento, não ficar desestimulado e a sedução da fama não mexer com sua cabeça, tenho certeza de que Bolt tem todas as condições de diminuir bastante os seus tempos", disse o fisiologista Turíbio Leite de Barros. Potência muscular, velocidade e coordenação para melhorar o estilo de corrida são alguns dos pontos que Turíbio acredita que o atleta deve aperfeiçoar nos próximos dois anos. "Ele ainda vai se tornar muito mais forte do que é atualmente." Grandes atletas, que fizeram história nos 100 e 200 metros nas últimas duas décadas comprovam a previsão médica. Robson Caetano, Carl Lewis, Michael Johnson, Donovan Bailey e Maurice Greene obtiveram suas melhores marcas com idade superior à que Bolt tem hoje. Robson e Greene anotaram o melhor tempo aos 25 anos. Bailey e Johnson, aos 28. Lewis mostra que a idade não é um obstáculo intransponível e correu mais rápido os 200 metros aos 30 anos. MUDANÇAS NOS LIVROS Os livros de fisiologia estão sofrendo alterações após o fenômeno Bolt. Afinal, até 31 de maio de 2008 um atleta de 1,93 metro nunca havia tido tanto sucesso em provas de velocidade no atletismo. Pois naquele dia, em Nova York, o jamaicano, então com 21 anos, correu os 100 metros em 9s72. Desde aquele dia, parece não existir limite para Bolt na prova mais charmosa do atletismo. Em Pequim, ano passado, correu em 9s69 sem fazer força e em Berlim, neste mês, encantou o mundo com incríveis 9s58. Tempo que, para uma recente análise japonesa, só seria atingido pelos atletas no longínquo ano de 2080. E os 100 metros nem eram sua prova predileta. Nos 200 metros, Bolt foi além. Cravou assustadores 19s19, no Mundial da Alemanha. "Até surgir o Bolt, atleta com o biótipo semelhante ao dele era indicado para prova de 400m e 800 metros. Ele está quebrando todos os paradigmas", afirmou Turíbio. "Ele consegue aliar velocidade às suas passadas extremamente longas." O fisiologista acredita que Bolt possa correr os 400 metros com a mesma eficiência que mostra nos 100 e 200 metros. Dos últimos campeões, Carl Lewis é o que mais se aproxima da altura de Bolt, com 1,91 metro. Os demais ficam bem abaixo. Greene mede 1,75 m, Bailey, 1,83 m; Johnson e Robson, 1,85 m. Dwain Chambers, um dos treinadores do jamaicano, afirma que 1,93 metro é a altura limite para se ter um ângulo para a largada em provas de velocidade. FUTUROLOGIA Turíbio Leite de Barros não gosta de fazer "teste de futurologia", mas aposta que, se existe um atleta com capacidade para baixar o tempo dos 100 metros dos 9 segundos e o dos 200 metros dos 19 segundos, ele é Usain Bolt. "Não acho nenhum absurdo pensar nisso. O Bolt já provou que é capaz de tudo." Na Olimpíada de Londres, em 2012, Usain Bolt estará com apenas 26 anos. Será que esperaremos até lá?