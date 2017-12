O melhor do pólo, no Paulistano Onze dos 12 atletas da seleção brasileira de pólo aquático, que terá seu Pré-Olímpico em janeiro, no Rio, participaram no fim de semana da fase preliminar do Troféu João Havelange. Para a briga por medalhas, de sexta-feira a domingo, no Paulistano, classificaram-se Flamengo, Pinheiros, Fluminense e Paineiras do Morumby. Da seleção, jogarão André Capiberibe (goleiro), do Flamengo; André ?Pará? Cordeiro (goleiro), Eric Seegerer, Fábio Chiquidimo e o capitão Daniel Mameri, do Pinheiros; Beto Seabra, Rodrigo Santos e André ?Quito? Raposo, do Fluminense; e ainda Yansel Galindo e Vicente Henriques, do Paineiras.