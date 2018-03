O melhor do triatlo se reúne em Vila Velha O melhor do triatlo nacional disputa neste fim de semana de uma das competições mais importantes do calendário, o Vila Velha ITU International Triathon 2003, a etapa brasileira do circuito da União Internacional de Triatlo (ITU). A prova em distância olímpica (1 5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida) vale pontos para o ranking brasileiro e mundial que definirá os representantes de cada país para a Olimpíada de Atenas, no ano que vem e deverá contar com a participação de estrangeiros. A largada, prevista para as 10 horas na Praia de Itaparica, terá a presença de cinco dos seis integrantes da equipe que representará o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos e vários atletas do time permanente da Confederação Brasileira de Triatlo (CBTri). No feminino, a expectativa é de disputa acirrada entre Mariana Ohata, Carla Moreno e Sandra Soldan, que irão à República Dominicana. "Este pré-olímpico será ótimo para mensurar como anda nosso ritmo", diz Sandra, atual 10ª do ranking mundial. No masculino, um dos favoritos é Leandro Macedo, que venceu o Pré-Olímpico de Fortaleza e que irá a Santo Domingo. "Esta prova é uma ótima oportundiade para somar mais pontos no ranking mundial", diz o triatleta, que diz estar treinando forte para buscar seu segundo título no Pan ? foi campeão nos Jogos de Mar del Plata. Dois de seus principais adversários deverão ser Paulo Miyashiro, que também irá a Santo Domingo, mais Juracy Moreira e Santiago Ascenço, que fazem parte da equipe permanente da CBTri e prometem uma disputa acirrada na capital do Espírito Santo.