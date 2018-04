O mito Muhammad Ali faz 60 anos Um dos maiores nomes do boxe mundial de todos os tempos, uma lenda no esporte mundial, ex-campeão mundial dos pesos pesados, Muhammad Ali completa nesta quinta-feira 60 anos. O ex-boxeador, que sempre surpreendeu seus rivais com rapidez nas pernas, mãos e movimentos impossíveis de controlar, perdeu essa mobilidade por culpa do Mal de Parkinson, revelado em 1984. Sua personalidade, carisma e gênio, porém, o mantêm onde deve estar: no topo. Está em cartaz nos Estados Unidos um filme contando a história da sua vida. O papel principal é de Will Smith, de ?Independence Day?. Leia mais no Jornal da Tarde