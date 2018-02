O mundo das parcerias

Parceria virou palavra mágica, no futebol brasileiro, desde que a Parmalat desembarcou no Palmeiras, no começo dos anos 90, com as burras cheias de dinheiro. A multinacional italiana fez o clube viver período de vacas gordas, com fartura em contratações de peso e com títulos. Na época, os rivais cresceram os olhos e todo mundo passou a sonhar com associação semelhante. Parecia a salvação. A cobiça fez com que surgissem acordos estranhos, como aquela do Santos com a Alpha Club, que funcionava no esquema de ''''pirâmide'''' da prosperidade. Não prosperou coisa alguma. O Vasco tomou dinheiro do Bank of America, torrou tudo e o acerto fez água. O Flamengo apelou para a ISL, antiga sócia da Fifa, que faliu e sumiu do mapa. O Corinthians se ajeitou com a Hicks Muse, que foi embora rapidinho, e depois se enroscou todo com a MSI, até hoje disparado o pior de todos esses tipos de arranjos. Em nenhum caso ficou base sólida. Pois o Palmeiras volta à carga ao mundo das parcerias ao firmar pacto com a Traffic. Os responsáveis pela aproximação entre clube e a empresa de marketing esportivo dizem que não será gestão nos moldes da Parmalat, mas uma espécie de fundo de investimentos, uma financiadora. Se o clube quiser um jogador e não tiver dinheiro, lá vem o ''''partner'''' rico e faz o empréstimo. Na venda, o lucro é repartido ou algo próximo disso. Esse é o primeiro passo. A Traffic pretende tornar-se, em breve, referência na formação de jogadores e no gerenciamento de suas carreiras. Mas, para tanto, precisa de espaço no mercado. O Palmeiras é um dos caminhos. Em princípio, parece bom para todo mundo: o clube tem os jogadores de que precisa, os investidores esfregam as mãos e ficam na torcida pelo sucesso da empreitada para ter de volta a grana, com lucro. Não é errado, na lógica capitalista. Mas soa heresia e contra-senso no mundo da bola. Trata-se de mais uma demonstração de que os clubes estão a perder a capacidade de revelar seus talentos - e sobretudo de mantê-los. Fica fácil culpar a Lei Pelé, que virou a desculpa para má gestão e incompetência. Eles alegam que perderam poder, com o fim do passe, e não têm como segurar os astros na briga com gigantes internacionais. Mas, ao mesmo tempo, cresceu a influência de empresários e investidores, que passaram a controlar a vida profissional de atletas e a colocá-los nos clubes tradicionais. Ué, mas não acabou o passe? Acabou, mas restaram os ''''direitos federativos'''', algo semelhante ao esquema anterior. Então, por que as grandes equipes não podem ser donas dos tais direitos, que em geral ficam com timecos inexpressivos do interiorzão do interior ou só de fachada? Isso os cartolas não explicam. E tome parceria para formar elencos que se desmancham com velocidade supersônica, porque os ''''investidores'''' querem retorno. Será que essa parceria do Palmeiras será diferente, terá transparência como prometem? O tempo dirá - mas, pra ser sincero, dá algum medo FIDELIDADE A torcida do Corinthians é um caso sério, como se dizia no Bom Retiro. O time mal assimilou o golpe da queda de divisão e a Fiel já dá seu apoio botando a mão no bolso. O kit com a camiseta, adesivo e pulseira com o tema ''''Eu nunca vou te abandonar'''' tende a ser o sucesso de verão. Em poucas horas no mercado, foram vendidos mais de 1000 conjuntos. Por R$ 44,90! Essa Série B será uma farra.