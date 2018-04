''O Palmeiras está cansado''

O técnico Muricy Ramalho encontrou o vilão para a queda de rendimento do Palmeiras no encerramento do primeiro turno, quando o time completou sábado. diante do Botafogo, sua terceira partida sem vencer: o cansaço físico. Mesmo com a liderança, com 37 pontos, o técnico entende que o time poderia render mais se estivesse descansado. "O adversário estava mais inteiro. Ficou a semana inteira descansando. Já nós tivemos uma mini decisão no Mineirão. Não é fácil não." Usando esse mesmo argumento, o técnico aproveitou para isentar o meia Diego Souza pela chance clara desperdiçada, que poderia garantir os três pontos ao time. "Tivemos chances claras com o Ortigoza e o Diego Souza, mas às vezes o jogador não faz o movimento da forma como queria devido ao cansaço. Alguns estavam esgotados. A gente precisava apurar mais a parte física." Diego Souza preferiu admitir a culpa, quando arriscou drible no goleiro e perdeu a bola. "Eu sei que nós poderíamos ter vencido o jogo nesse lance. Eu confiei em mim, mas não fui feliz na jogada." E é justamente Diego Souza que vai desfalcar o time contra o Coritiba, quarta-feira, no Paraná. Suspenso, o meia deve ser substituído por Obina, isso se o atacante for liberado pelos médicos.