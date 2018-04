O que toca o coração

Mas, com o enorme respeito devido aos gringos, que acumulam simpatizantes também por aqui, o que toca mesmo o coração da maior parte dos amantes de futebol nesta terra pentacampeã é o Campeonato Brasileiro. Ainda... Enquanto os europeus conhecem o mandachuva da temporada que por lá termina, no mesmo dia teremos a largada pela taça nacional. A luta pelo acesso, com a presença do Palmeiras, dá o pontapé inicial hoje.

Por formação, opção e experiência, graças a Deus não me sinto pacheco (o sujeito ufanista, verde-amarelo da cabeça à ponta do dedinho do pé), nem sofro de complexo de vira-lata (aquele com incorrigível autoestima em baixa). Ou seja, não me apego a extremos - de achar que as nossas coisas são as melhores do mundo, ou de desdenhar o que se faz em casa por considerar que só os estrangeiros capricham. Me refiro nesta crônica ao nobre esporte bretão, evidentemente. Não ao resto.

Evidência por evidência, a Série A brasuca é das mais competitivas de todas, apesar das falhas. Pode não ser das mais valiosas - estudos a colocam atrás de Rússia e Turquia, por exemplo. Mas confira na questão técnica. Na Espanha, barbada apontar os gigantes Barcelona e Real como favoritos; a chance de erro é mínima. O mesmo que falar em Bayern na Alemanha, ou Juventus, Milan e Inter na Itália. A Inglaterra, pouquinha coisa mais equilibrada, tem os habituais Manchester United e Chelsea como candidatos, aos quais recentemente se juntou o City. Fora eles, vá lá, os clássicos Arsenal e Liverpool.

Dê uma espiada nos concorrentes do Brasileiro de 2013 e arrisque seco um ou dois times apenas como os favoritos ao título. A possibilidade de quebrar a cara, quando dezembro chegar, é bem grande. Eu já me esborrachei diversas vezes, assim como muitos colegas de vasta cultura boleira. E por quê? Porque existe equilíbrio de forças. Temos metade dos 20 participantes em condições de beliscar a taça. Não é exagero, mas constatação.

Salvo engano o panorama será esse por um bom tempo, por mais que se espalhe teoria da conspiração que vê Corinthians e Flamengo como eleitos por anunciantes e mídia para se desgarrem, e muito, dos demais. Não ponho a mão no fogo por nada, quando se trata de bastidores do nosso futebol. Já soube de muita história cabeluda. Vejo como enorme estultice, como diria um antigo professor de português, fechar o leque em dois ou três ungidos apenas. Uma cretinice, uma burrada daquelas, pra ficar no popular.

Não faz sentido, num país tão vasto, reduzir a luta a uma dupla de protagonistas, com um rebanho de coadjuvantes a chupar dedo e a fazer figuração. Estratégia equivocada - em termos de audiência, de consumidor, ou até para fins políticos, pois há quem enxergue interferência partidária ou governamental na presumível ascensão alvinegra ou rubro-negra para ganhar eleição. É possível conquistar uma parcela do eleitorado, mas se perde outra, enorme. A concorrência sempre será benéfica - e a neutralidade oficial, idem.

Falei em candidatos com potencial, e há diversos. Como não colocar Corinthians, Fluminense, Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo numa linha de frente? E dá para desprezar Inter e Botafogo? Não creio. Esses são os que vêm em mente naturalmente, e é bom ponderar que surpresas e modificações surgem durante a competição.

O Brasileiro é bacana, e poderia tornar-se mais atraente se os clubes segurassem os ídolos. Isso ainda está distante - mas não muito. Espero.