Acreditar nisso já me deu bastante prazer. Ajudou a destruir qualquer possibilidade de acreditar na bobagem que não passa do ópio do povo. Quando jovem, precisava arrumar razões para crer na importância do meu vício por futebol e transformá-lo em convicção de vida. Era questão de sobrevivência, necessidade de evitar amargo conflito interno. Foi fácil vencer a batalha. Hoje, sei, a teimosia rendeu bons frutos.

O futebol ensina até o prazer na dor. Todos os torcedores viram suas equipes perderem a maioria dos campeonatos. Não há quem tenha escapado de se sentir injustiçado, traído, enraivecido ou abandonado pelo time. Quantas vezes achei o futebol cruel e o perdoei!!!

Ou não perdoei e continuei amando. Em troca, ele me deu alívio ao ouvir o apito final na hora da pressão, além de orgasmos emocionais nas vitórias e títulos.

Veja a importância de escolher para quem torcer. É a primeira decisão séria tomada por nós.

Antes de sabermos ler e escrever direito, escolhemos qual história e cores defenderemos ao longo da vida.

Apesar da relação íntima e intensa com o futebol, um fato abala as minhas convicções. O Teixeirismo ajeitado. Chefe Kfouri continua tomando seu chá de cadeira. E Ricardo Teixeira fica cada vez mais forte. É intocável.

Na CPI, quase se complicou. Deu um jeito e nada aconteceu.

Em 20 anos sob sua administração, os palcos da nossa alegria apodreceram. Teixeira conseguiu trazer a Copa do Mundo e comprometer bilhões de reais de dinheiro do contribuinte para reformar ou construir aquilo que sua CBF deveria ter ajudado a preservar. Nossos impostos não são para isso.

Na sua gestão, os clubes empobreceram. A dona do futebol nacional, quando necessário, emprestou um troco para os afiliados. Mas nunca se preocupou em limitar gastos, fiscalizar abusos e punir os aproveitadores.

Ricardo Teixeira transformou a seleção brasileira em seleção estrangeira, afastou a camisa verde e amarela do coração do povo, mesmo após duas conquistas de mundiais. A situação em 2006 foi tão absurda que antes da Copa ele sequer fez nossos representantes treinarem alguns míseros dias aqui. Atuavam no exterior e a competição foi lá. Claro, eles não nos representaram.

São brasileiros como nós, provaram isso várias vezes, foram campeões em 2002. Contudo estavam influenciados pelo teixeirismo. A forma como aquela seleção foi concebida a transformou numa equipe apátrida, sem bandeira.

Teixeira, melindrado pela reação da opinião pública, pois detesta rejeição, após o fracasso, de novo tentou o jeitinho. Chamou Felipão, o antídoto para a apatia, falta de comprometimento e gordura dos jogadores. Ele recusou. Desnorteado, convidou Dunga, o antídoto não testado. E deu certo! O treinador recuperou boa parte dos valores imprescindíveis da seleção. Temos, amém, um time guerreiro e competitivo.

Os próximos jeitinhos e jeitões deverão aparecer nas soluções de questões econômicas e políticas envolvendo o devaneio brasileiro de 2014.

Vencido, imploro ao caríssimo dono da seleção e futebol mais admirados da história: Por favor, pare de minar minha mais antiga paixão.

* Jornalista, comentarista da Rádio CBN