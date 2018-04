O Trio de Ferro enferruja

A desclassificação mais recente, e mais doída, foi a do Corinthians. O time de Tite pecou por não repetir, na atual temporada, o estilo simples, porém envolvente, equilibrado e cascudo, das temporadas passadas, em que acumulou a conquista do Brasil, da América e do mundo. A oscilação de um grupo calejado, acostumado a pressões e cobranças, foi decisiva para tirá-lo do bi já nas oitavas de final.

Desta vez, foram raros os momentos em que o meio de campo robusto segurou os adversários, em que a defesa foi anteparo para Cássio e em que o ataque atuou com precisão cirúrgica. O Corinthians foi comum, muito comum, sem o brilho vencedor de antes. A tranquilidade beirou a displicência no duelo de ida com o Boca, e se mostrou determinante para a derrota.

A dor maior, no entanto, veio anteontem, com o empate por 1 a 1 no Pacaembu. Antes de Riquelme fazer o gol que assustou o estádio, o Corinthians já havia sido paralisado por dois erros de arbitragem em lances capitais. Carlos Amarilla e auxiliares foram mais devastadores do que a estratégia inteligente de Carlos Bianchi. Na etapa final, não seria exagero dar pênalti em Emerson.

A maneira destrambelhada com que deixou a cena deve servir de ânimo para o Corinthians. É possível retomar o caminho de vitórias já no domingo, diante do Santos. Presepadas de juízes à parte, é preciso antes de mais nada resgatar o senso prático de 2011 e 2012.

Um pouco antes, foi o Palmeiras quem arrumou as malas, no mesmo Pacaembu. Com uma ressalva: a reação de Gilson Kleina e seus rapazes no torneio foi uma ilusão passageira, que a brisa primeira levou (e que Chico Buarque releve a ousadia da citação). A luz nos olhos de jogadores e torcedores veio de semanas atrás, com a vitória emocionante sobre o Libertad. E, em seguida, com bons resultados nas rodadas derradeiras da fase de classificação do Paulista. A queda diante do Santos, na disputa doméstica, e do Tijuana, na internacional, devolveram elenco e público à realidade. Dura realidade.

As duas decepções fizeram voltar à tona dúvidas e angústias dos palestrinos em torno do futuro da equipe, a pouco mais de um ano do centenário. Depois do breve lapso de euforia, percebe-se que o elenco recheado de jogadores dedicados não é sinônimo de qualidade. Mais água gelada foi derramada por José Carlos Brunoro, a quem foi entregue a tarefa de reerguer o futebol palmeirense. O executivo deu uma marretada nos otimistas ao reconhecer que a tropa tem perfil de Série B - em outras palavras, os atletas que aí estão não aguentariam o tranco em desafios maiores, como os dois campeonatos que já foram pro espaço. Em resumo, caro leitor, o Palmeiras não sai da pindaíba técnica.

A maior frustração foi o São Paulo quem provocou. Muitos dos nomes colocados à disposição de Ney Franco têm peso e prestígio - Rogério Ceni, Lúcio, Jadson, Ganso e Luis Fabiano, para ficar num quinteto de exemplos. O conjunto, no entanto, não correspondeu. O tricampeão da América desta vez desandou e acumulou seu pior desempenho, com seis derrotas em dez apresentações, com direito a um baile do Atlético.

A diretoria fingiu reação ao dispensar figurinhas comuns, coadjuvantes, ao mesmo tempo em que não houve maiores cobranças para gente graúda. Falta um chacoalhão bem dado no Tricolor, de cima a baixo, como escrevi aqui dias atrás.

O ano ainda vai proporcionar oportunidades para o Trio de Ferro sacudir a poeira. Desde que aprendam com os desgostos atuais.