Análise: o vergonhoso reinado de Sepp Blatter na Fifa

A especulação - sem fundamento nesse caso - pareceu-me mais um reflexo da Nigéria de Sani Abacha, o líder implacável e extremamente corrupto que havia acabado de morrer, do que da situação do futebol mundial. Na Nigéria da época, nada andava sem o pagamento de uma propina. Agora, porém, não tenho tanta certeza. Aqueles comentaristas estavam lidando com alguma coisa maior do que a partida em si. Sepp Blatter, descrito certa vez por The Guardian como "o ditador não homicida mais bem sucedido do século passado", havia sido eleito no mês anterior como presidente da Fifa, a entidade governante do futebol, numa votação marcada por alegações de entregas de US$ 50 mil em dinheiro para delegados africanos num hotel de Paris. Era o começo de uma reinado de vergonha de 17 anos (e crescendo) sobre o esporte mais popular do planeta. Ele é um homem sem consciência.

Outra lembrança não relacionada ao futebol despertada pela notícia da prisão em Zurique de vários altos dirigentes da Fifa por acusações de suborno, fraude e lavagem de dinheiro movidas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, foi a de estar há 30 anos no Heysel Stadium em Bruxelas com meus amigos Patrick Wintour do jornal The Guardian e Ed Vulliamy do The Observer. Nós estávamos assistindo quando torcedores do Liverpool atacaram torcedores da Juventus reunidos no bloco Z. Houve uma repugnante inevitabilidade no que houve quando torcedores da Juventus foram esmagados contra parapeitos da arquibancada que cederam e depois contra uma parede de concreto.

Mas tarde, Wintour e Vulliamy enviaram uma matéria: "Ouvimos um baque assustador como o de uma pedreira dinamitada à distância. Era o som de toneladas de concreto e um amontoado de corpos despencando pela borda da arquibancada". Você sabia. Pessoas estavam morrendo. No fim, havia 30 mortos, a maioria torcedores da Juventus. A partida prosseguiu, uma farsa horripilante.

Não é verdade que tudo piorou no futebol global sob a tutela de Blatter. A segurança melhorou, e, sim, a Copa do Mundo foi realizada na África. Mas quase tudo o mais piorou. Concluir que Blatter devia sair em vez de embarcar num quinto mandato como presidente da Fifa parece tão claramente óbvio que nem vale a pena frisar. Mas o presidente da Fifa é tão cara dura que não custa repetir: Sr. Blatter, seu tempo acabou.

Por quê? Porque as acusações de corrupção contra vice-presidentes atuais e antigos da Fifa e outros refletem uma organização cujo centro está podre, operando na ausência de qualquer fiscalização significativa, sem limites de mandato para um presidente cujo salário é desconhecido, é claro, supervisionando US$ 5,72 bilhões em receitas parcialmente não contabilizadas nos quatro anos até dezembro de 2014, administrando um esporte em que as partidas e estádios da Copa do Mundo e, de fato, quase tudo parece ter estado à venda, e engavetando um relatório que encomendou de um ex-promotor dos Estados Unidos no processo de disputa pelas próximas duas Copas.

Entre esses acusados está Jeffrey Webb, o sucessor de Jack Warner como chefe da confederação regional para América do Norte e Central e Caribe dentro da Fifa. Warner também foi acusado. Quando a corrupção de Warner se tornou tão escandalosa que ele foi obrigado a renunciar, alguns anos atrás, a Fifa de Blatter manteve uma presunção de inocência.

O suborno ocorreu "vezes sem conta, ano após ano, competição após competição", disse a procuradora-geral Loretta E. Lynch. Isso parece se confirmar. O escritório do procurador-geral da Suíça abriu uma investigação criminal separada sobre a escolha da Rússia para receber a Copa do Mundo de 2018 e do Catar para a Copa de 2022.

Só porque Rússia e Catar são ricos em petróleo isto não significa que o processo era corrupto. Claro que não. Mas essa investigação criminal suíça é perfeitamente autorizada - e o primeiro requisito para fazê-la completa é a saída imediata de Blatter.

