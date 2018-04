Obama confirma ida a Copenhague para apoiar Chicago 2016

A Casa Branca confirmou nesta segunda-feira que o presidente norte-americano Barack Obama irá a Copenhague nesta semana, para apoiar a candidatura de Chicago à Olimpíada de 2016. A escolha da sede do evento acontece na sexta-feira, na capital dinamarquesa.

Segundo Valerie Jarrett, principal assessora do presidente, ele viajará para a Dinamarca na quinta-feira, às vésperas da eleição. Obama fará companhia à primeira-dama Michelle, que já havia confirmado presença.

Esta será a primeira vez que um presidente norte-americano terá participação tão direta em uma candidatura olímpica. Criado politicamente em Chicago, Obama é um dos principais trunfos da luta da cidade para receber os Jogos pela primeira vez.

Chicago compete com Rio de Janeiro, Tóquio e Madri pelo direito de organizar a Olimpíada. Segundo o presidente do COI, Jacques Rogge, a disputa será uma das mais equilibradas da história. O dirigente afirma, contudo, que a presença ou ausência de líderes políticos não mudará o voto dos membros do comitê.