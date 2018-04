Obama enviou carta ao COI por Olímpiada em Chicago

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, escreveu uma carta aos membros do Comitê Olímpico Internacional (COI) prometendo que os Estados Unidos "receberão o mundo de braços abertos" se Chicago for escolhida como sede da Olimpíada de 2016.

"A cidade de Chicago foi projetada para acolher celebrações mundiais e irá proporcionar uma espetacular experiência olímpica para todos nós", afirmou Obama na carta ao COI, que foi enviada no dia 10 de setembro e tem a assinatura do presidente.

Existe a possibilidade de Obama viajar até Copenhague, na Dinamarca, onde no próximo dia 2 de outubro será anunciada a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Chicago tenta fazer os Estados Unidos voltarem a sediar uma Olimpíada depois de o país ter recebido a competição pela última vez em 1996, quando Atlanta abrigou os Jogos. A cidade norte-americana trava uma disputa final com Rio de Janeiro, Tóquio e Madri.

"Eu aprecio profundamente o trabalho enorme do Movimento Olímpico e espero levar meu forte apoio por Chicago 2016", disse Obama em sua carta, citando o "poder transformador" das Olimpíadas para unir as pessoas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o rei da Espanha, Juan Carlos, disseram que estarão em Copenhague no próximo dia 2 para apoiar as cidades candidatas dos seus respectivos países no evento em que será anunciada a sede dos Jogos de 2016, após a votação final promovida pelo COI. Já Tóquio deverá contar com o apoio do primeiro-ministro do Japão, Yukio Hatoyama, na Dinamarca.