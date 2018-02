Objetivo: diminuir risco

Todo piloto diz que tem consciência de conviver com o risco de morte na carreira, mas quando acontece, é grande o choque. O que acaba mostrando que esta não é uma verdade plena. Ninguém acha que vai acontecer. E, mesmo depois, vai continuar pensando da mesma forma quando chegar a hora de entrar na pista na corrida seguinte. Nós sabemos que o risco é um componente do automobilismo. Cabe a quem projeta e produz os carros, assim como a quem constrói ou reforma os autódromos, a quem fabrica macacão, capacete e demais equipamentos de segurança, e também a quem organiza as provas, criar condições para que este risco seja o menor possível. Essas quatro forças, que são alicerces do esporte a motor, têm caminhado paralelas, trazendo um progresso notável. Hoje em dia é raro acontecer um acidente fatal, e no mundo todo são disputadas centenas de corridas todos os fins de semana. Mas existe uma quinta força, que é a conscientização do piloto. Nas categorias mais importantes, como a Fórmula 1, os pilotos têm comissões com voz ativa na discussão com as outras quatro forças. A divisão principal da Stock Car, que é a Copa Nextel, já tem a sua comissão de pilotos, que vem conseguindo conquistas importantes, mas esbarra na tentativa de mudar a forma de agir de alguns pilotos mais afoitos. Na Stock Light a situação é pior. Ali os pilotos querem mostrar capacidade para atingir a categoria principal e, como a concorrência é forte, muitos esquecem os limites da razão. Não é o caso de se encontrar um culpado, e muito menos o próprio Rafael Sperafico, um garoto querido de todos e sem jamais ter sido rotulado de imprudente. Mas de todo um grupo de pilotos que há muito vem exagerando. Na trágica corrida do domingo passado, em apenas 6 voltas o Safety Car já tinha entrado na pista duas vezes. Novos acidentes nas relargadas eram questão de tempo. Só que ninguém espera que um deles seja fatal. Antes e depois da tragédia conversei com muitos pilotos e pais de pilotos - da Light e da Nextel - e percebi que a preocupação deve gerar uma mudança no comportamento daqui em diante. No caso da Nextel está se pensando até na criação de uma categoria de piloto ''''Super A''''. Para se chegar a essa categoria, o piloto terá que apresentar determinado número de resultados em outras categorias. No caso da Light, que usa os mesmos carros, apenas com um motor um pouco menos potente, tudo vai depender mesmo da conscientização. Disputar posição é o princípio básico do piloto, e o risco maior está nestes momentos em que ele se vê obrigado a retardar uma freada ou fazer uma trajetória diferente para tentar superar um adversário. Mas é também onde entra o conceito determinado pela FIA para se avaliar a culpabilidade de um piloto: a batida, ou mesmo uma encostada no outro carro, podia ter sido evitada ou não? Alguns autódromos também podem ser vetados se a comissão de pilotos decidir que não têm condições. O acidente de domingo aconteceu no autódromo mais seguro do Brasil, o único homologado pela FIA para a F-1, mas por uma fatalidade. Se aquela barreira de pneus devia ou não devia estar ali na curva do Café é uma discussão necessária, mas em qualquer lugar do mundo, com qualquer tipo de carro, do jeito que aconteceu o acidente de Renato Russo com Rafael Sperafico, um carro batendo de frente na lateral do outro exatamente onde o piloto se encontra, a possibilidade de ser fatal é 99 %.