Objetivo é reconquistar a América e o mundo O São Paulo ?enjoou? de ganhar o título do Brasileiro. Depois de garantir o pentacampeonato nacional com 3 a 0 no América-RN, quarta-feira, revelou ter pretensões bem maiores. Nos planos, está reconquistar a América e, quem sabe, o mundo. Quer somar mais números aos algarismos da camisa que já se tornou famoso nas conquistas do time (5-3-3). Por isso, todos sabem no Morumbi que a prioridade da próxima temporada será a quarta conquista da Taça Libertadores. "O torcedor não vai mais querer saber de Brasileiro, não. Vai querer no mínimo a Libertadores e o Mundial. E nós não podemos pensar diferente", afirmou o técnico Muricy Ramalho. "O torcedor do São Paulo é exigente. Ele só aceitou na boa esses dois últimos anos porque o clube não conquistava o Brasileiro há 15 anos e um bicampeonato não é para todo mundo", disse. "Com certeza, a cobrança será maior", seguiu, logo após a festa pelo quinto título. Mas para repetir o ano de 2005, quando faturou Libertadores e Mundial Interclubes, não será tão simples. Como campeão brasileiro, a diretoria sabe do assédio que seus jogadores sofrerão neste fim de ano, quando reabre a janela de transferências para o futebol europeu. A melhor defesa do campeonato deve ser um dos setores a sofrer baixas. "Um deve sair. Eu tenho quase certeza em relação a isso", admite o zagueiro André Dias. Alex Silva, que operou o joelho direito ontem, estava praticamente negociado com a Espanha. Breno está na mira do Real Madrid e do Bayern de Munique, com quem até já teria assinado um pré-contrato, mas só para a metade do ano que vem. A diretoria garante que reforçará, e bem, o enxuto elenco.