Obras do Pan estão quase todas prontas Depois de algum atraso e muitas dúvidas de que conseguiria fazer tudo a tempo, a República Dominicana começou a entregar as instalações para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, a partir do dia 1º de agosto. Para sediar o evento, o país investiu cerca de US$ 165 milhões nas obras de infra-estrutura e enfrentou problemas com a falta de dinheiro para cumprir o planejado. Na noite de segunda-feira, o presidente do país, Hipólito Mejía, inaugurou cinco instalações para o Pan - são as áreas de ginástica, tênis de mesa, tênis, patinação e o anfiteatro. Antes disso, já tinham sido entregues os setores de hóquei, futebol, basquete e arco e flecha. E o Comitê Organizador do Pan promete o resto, inclusive a Vila Pan-Americana, até sábado.