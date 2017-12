Obras em Atenas sofrem interrupção Uma decisão judicial paralisou as obras do estádio de canoagem slalom para a Olimpíada de Atenas, em 2004, no bairro balneário de Hellinikon. A suspensão foi consequência de um recurso de uma entidade da aviação que contesta a decisão do governo de construir um complexo esportivo (que também terá os estádios de hóquei, basquete, handebol, esgrima, beisebol e softbal) no local onde funcionava um aeroporto. A maior preocupação do Comitê Olímpico Internacional (COI) é com o atraso das obras.