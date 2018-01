Obstáculo tira 3º lugar de Pessoa O brasileiro Rodrigo Pessoa, atual campeão mundial de saltos, foi o oitavo colocado na prova de caça, nesta quarta-feira, iniciando bem sua participação nos Jogos Eqüestres Mundiais, em Jerez de la Frontera, na Espanha. Rodrigo, montando Baloubet du Rouet, terminou o percurso com 2,79 pontos, somando tempo de 77s68, cometendo uma falta no último obstáculo do percurso, que pelo regulamento, foi transformada em cinco segundos de penalização. O vencedor da prova desta quarta-feira foi o suíço Markus Fuchs, atual campeão da Copa do Mundo, montando Tinka´s Boy, com o tempo de 72s10. "O desempenho poderia ter sido melhor, porque vínhamos fazendo um excelente percurso. Se não tivéssemos cometido a falta no último obstáculo, terminaríamos em terceiro lugar na prova", disse Rodrigo Pessoa. O francês Eric Levallois, com Diamant de Semilly Ecolit, foi o segundo colocado da competição, com o tempo de 72s41, seguido pelo líder do ranking mundial, o alemão Ludger Beerbaum, montando Gladdys S, com o tempo de 73s09. Rodrigo disse que ficou satisfeito com o comportamento de Baloubet du Rouet no percurso. "O cavalo se comportou muito bem e mostrou que está pronto para brigar pelo título até o final". Os outros brasileiros da prova tiveram resultados razoáveis. Álvaro Afonso de Miranda Neto, o Doda, com Audi San Diego, terminou em 29º lugar. Celso Luiz Camargo Ariani, montando Quinta, foi o 53.º. O resultado de Bernardo Alves, que terminou com 8,50 pontos, montando Oberon, não foi computado. Classificação - Com as colocações desta quarta-feira, a equipe brasileira somou 15,47 pontos perdidos e está em 8º lugar na classificação geral. A líder é a Alemanha, com 7,69 pontos. A segunda colocada por equipes é a França, com 8,44 e a terceira é a Suécia, com 9,01 pontos. Nesta quinta-feira acontecerá a definição da competição por equipe e também dos 25 melhores conjuntos que disputarão quatro vagas para o rodízio, na final de sábado. Os cinco primeiros conjuntos garantem vaga para os respectivos países nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Jogos de 2006 - A próxima edição dos Jogos Eqüestres Mundiais acontecerão na Alemanha, em 2006. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira pela Federação Internacional de Hipismo, em eleição realizada em Jerez de la Frontera. A cidade de Lexington, em Kentucky, nos Estados Unidos, também pleiteava sediar a competição. A próxima edição dos Jogos contará com verba de 35 milhões de euros, com a disputa de sete modalidades hípicas.